Кива заявил о планах НАТО ввести на Украину военный контингент из Польши

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Североатлантический альянс планирует ввести на Западную Украину свои войска, которые сейчас дислоцированы в Польше.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что Киев подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

"Планируется введение ранее подготовленного и усиленного контингента сил НАТО в Польше на территорию западной Украины как ответ на принятое решение Кремля о присоединении новых территорий", — написал Кива в своём Telegram-канале.

В пятницу, 30 сентября в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал документы о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.