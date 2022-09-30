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Кива заявил о планах НАТО ввести на Украину военный контингент из Польши

Мир

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Североатлантический альянс планирует ввести на Западную Украину свои войска, которые сейчас дислоцированы в Польше.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что Киев подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

"Планируется введение ранее подготовленного и усиленного контингента сил НАТО в Польше на территорию западной Украины как ответ на принятое решение Кремля о присоединении новых территорий", — написал Кива в своём Telegram-канале.

В пятницу, 30 сентября в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал документы о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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