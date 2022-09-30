Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Североатлантический альянс планирует ввести на Западную Украину свои войска, которые сейчас дислоцированы в Польше.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что Киев подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
"Планируется введение ранее подготовленного и усиленного контингента сил НАТО в Польше на территорию западной Украины как ответ на принятое решение Кремля о присоединении новых территорий", — написал Кива в своём Telegram-канале.
В пятницу, 30 сентября в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал документы о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
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