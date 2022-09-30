В МИД Израиля сделали заявление по поводу вступления в состав РФ новых регионов.
Представители израильского внешнеполитического ведомства заявили, что не поддерживают присоединение новых территорий к России и выступают за сохранение территориальной целостности Украины.
30 сентября Владимир Путин подписал указ о присоединении к РФ четырёх новых субъектов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.