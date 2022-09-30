Израиль отказался признать вступление новых регионов в состав РФ

В МИД Израиля сделали заявление по поводу вступления в состав РФ новых регионов.

Представители израильского внешнеполитического ведомства заявили, что не поддерживают присоединение новых территорий к России и выступают за сохранение территориальной целостности Украины.

30 сентября Владимир Путин подписал указ о присоединении к РФ четырёх новых субъектов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.