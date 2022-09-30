Лавров о словах Путина: чем дольше тянет Киев с переговорами, тем хуже

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что российский президент Владимир Путин уже говорил об опасности затягивания российско-украинских переговоров, и попросил воспринимать это заявление всерьёз.

Лавров полностью согласился с тем, что чем дольше Киев будет тянуть с возобновлением переговорного процесса, тем сложнее его будет проводить.

Лавров ещё раз напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.

"Президент это уже неоднократно говорил в своих выступлениях за последние месяцы. Напомню его фразу: мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать — чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться. Я уверен, что это та фраза, которую нужно воспринимать всерьез", — сказал Лавров телеканалу "Звезда".