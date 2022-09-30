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Володин: жители вступивших в состав РФ регионов должны быть защищены

Мир

По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, российским властям следует делать всё возможное, чтобы жители новых территорий РФ ощущали себя защищёнными в такой же степени, как и граждане РФ.

Володин в ходе выступления на церемонии подписания договоров о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей уточнил, что это касается создания единого правового, экономического и финансового пространства, а также решения многих других вопросов.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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