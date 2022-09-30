Володин: жители вступивших в состав РФ регионов должны быть защищены

По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, российским властям следует делать всё возможное, чтобы жители новых территорий РФ ощущали себя защищёнными в такой же степени, как и граждане РФ.

Володин в ходе выступления на церемонии подписания договоров о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей уточнил, что это касается создания единого правового, экономического и финансового пространства, а также решения многих других вопросов.