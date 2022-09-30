Нарышкин: теперь России нужно быть бдительной из-за Запада

По словам главы службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, российским службам следует быть настороже, принимая во внимание, что действия Запада отличаются импульсивностью и хаотичностью.

Нарышкин назвал сложившуюся в мире ситуацию неспокойной, а намерения Запада — агрессивными.

"Поэтому нужно быть к этому готовым, бдительным, решительным, ответственным и верить твёрдо, что мы победим", — заключил Нарышкин, слова которого приводит РИА Новости.