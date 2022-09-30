Лидер Молдавии Майя Санду выступила против вступления в состав РФ новых регионов по итогам референдума.
Санду назвала присоединение к РФ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей незаконным, а результаты народного референдума по этому вопросу — фиктивными. Президент Молдавии заявила, что Россия якобы силой заставила проголосовать жителей этих регионов так, как ей было нужно.
"Я решительно осуждаю и отвергаю попытку России незаконно аннексировать оккупированные регионы Украины после фиктивных голосований, которые она устроила под дулом пистолета. Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье и Крым — это Украина", — написала Санду в Twitter*.
По словам Санду, эти территории остаются украинскими.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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