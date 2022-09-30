Политолог назвал атаку на "Северные потоки" террористической прокси-войной

Директор Института политических исследований Сергей Марков прокомментировал Pravda.Ru заявление директора СВР Сергея Нарышкина о причастности Запада к взрывам на "Северных потоках".

"Вероятно, это организованные госструктуры США, Британии, Украины и Польши — вот это самые главные подозреваемые. Они интенсивнее всего участвуют в такого рода терактах в последние годы. Безнаказанно всё это делают. Поэтому наиболее вероятно их участие в инцидентах на "Северных потоках", — заявил Марков.

По его мнению, к случившемуся причастны спецслужбы Украины, которые действовали под контролем Вашингтона и Лондона.

"Это террористическая прокси-война, которая ведётся против России. Это не прямо спецслужбы США и Британии сделали, а подконтрольные им украинские спецслужбы. Пока Россия, по всей видимости, не будет отвечать на это", — отметил собеседник издания.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у России есть материалы, указывающие на роль Запада в организации и осуществлении взрывов на "Северных потоках".