Глава ЛНР Леонид Пасечник высказался по поводу исторического момента вхождения Республики в состав России.
Пасечник отметил, что воссоединения с Россией миллионы русских людей ждали, несмотря на слёзы и боль.
"Свершилось то, к чему через слезы и боль шли миллионы русских людей!", — написал Пасечник в Telegram-канале.
Глава ЛНР добавил, что этого момента не могло бы быть, если бы жители Республики не проявили в борьбе с украинскими нацистами такое количество стойкости и мужества.
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