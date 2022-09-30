Пасечник о присоединении ЛНР к РФ: мы к этому шли сквозь боль и слёзы

Глава ЛНР Леонид Пасечник высказался по поводу исторического момента вхождения Республики в состав России.

Пасечник отметил, что воссоединения с Россией миллионы русских людей ждали, несмотря на слёзы и боль.

"Свершилось то, к чему через слезы и боль шли миллионы русских людей!", — написал Пасечник в Telegram-канале.

Глава ЛНР добавил, что этого момента не могло бы быть, если бы жители Республики не проявили в борьбе с украинскими нацистами такое количество стойкости и мужества.