По словам российского лидера Владимира Путина, в мире у России есть большое количество единомышленников, включая Европу и США. Их поддержка очень важна для россиян, отметил президент.
"Во всем мире, в том числе и в Европе, и в Соединенных Штатах, как я уже сказал, у нас много единомышленников, и мы чувствуем, мы видим их поддержку", — сказал Путин во время своего выступления в Кремле.
Церемония, посвящённая итогам референдумов, завершилось подписанием договоров о присоединении к РФ новых территорий.
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