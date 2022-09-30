По словам российского лидера Владимира Путина, в мире у России есть большое количество единомышленников, включая Европу и США. Их поддержка очень важна для россиян, отметил президент.

"Во всем мире, в том числе и в Европе, и в Соединенных Штатах, как я уже сказал, у нас много единомышленников, и мы чувствуем, мы видим их поддержку", — сказал Путин во время своего выступления в Кремле.