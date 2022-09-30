Путин: Запад во всех своих проблемах винит Россию

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления в Кремле по итогам референдумов, состоявшихся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил, что Запад по традиции винит во всех своих проблемах Россию, "переводя на неё стрелки" и используя огромное количество лжи.

Также президент РФ добавил, что у Запада нет намерения пытаться разрешить сложившийся кризис, в том числе и продовольственный.

"Есть все основания полагать, что западные элиты не собираются искать конструктивные выходы из мирового продовольственного, энергетического кризиса, который возник по их вине", — сказал Путин.

Президент отметил, что ситуация начала ухудшаться по вине Запада задолго до спецоперации РФ на Украине.