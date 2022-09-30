Российский лидер Владимир Путин во время своего выступления в Кремле, посвящённого итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, раскрыл причину длительной русофобии со стороны Запада, которая растянулась на века.
По словам Путина, Россия в своё время не позволила Западу себя "обобрать", настаивая на равноправной торговле.
"Одна из причин многовековой русофобии — мы не дали себя обобрать в период колонизации, заставили Европу равноправно торговать", — сказал российский президент.
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