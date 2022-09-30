Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения заявил, что англосаксам уже мало санкционных ограничений. Теперь они переходят к диверсиям, подчеркнул он.
"Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных газовых магистралях, которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению европейской энергетической инфраструктуры. Всем очевидно, кому это выгодно", — заявил президент.
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