Путин: англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения заявил, что англосаксам уже мало санкционных ограничений. Теперь они переходят к диверсиям, подчеркнул он.

"Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных газовых магистралях, которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению европейской энергетической инфраструктуры. Всем очевидно, кому это выгодно", — заявил президент.