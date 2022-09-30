Российский лидер Владимир Путин в ходе своего выступления в Кремле по итогам референдумов дал обещание защищать русские ценности от Запада.
Также президент РФ объяснил причину ненависти Запада к русской культуре. По его словам, она опасна для западного общества, и именно поэтому оно пытается российскую культуру искоренить.
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