Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения заявил, что США единственные в мире дважды применили ядерное оружие и создали прецедент.
"США сбросили атомные бомбы на японские города. Кстати говоря, создали прецедент. Это было сделано демонстративно: запугать нашу страну и весь мир", — отметил он.
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