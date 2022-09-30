Путин: США единственные в мире дважды применили ядерное оружие

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения заявил, что США единственные в мире дважды применили ядерное оружие и создали прецедент.

"США сбросили атомные бомбы на японские города. Кстати говоря, создали прецедент. Это было сделано демонстративно: запугать нашу страну и весь мир", — отметил он.