Российский президент Владимир Путин сказал, что у России нет намерения вернуть прошлое в формате СССР.
Президент подчеркнул, что современной России этого уже не требуется.
"Советского Союза нет. Прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся", — сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.
Путин отметил, что самая большая сила — это решимость людей, считающих себя частью РФ.
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