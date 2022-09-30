Путин: у России нет планов вернуть СССР

Российский президент Владимир Путин сказал, что у России нет намерения вернуть прошлое в формате СССР.

Президент подчеркнул, что современной России этого уже не требуется.

"Советского Союза нет. Прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся", — сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.

Путин отметил, что самая большая сила — это решимость людей, считающих себя частью РФ.