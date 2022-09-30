Путин: правящие круги Запада сбросили маски и показали истинное нутро

Президент Владимир Путин в ходе своего обращения заявил, что страны коллективного Запада хотят видеть Россию колонией, толпой бездушных рабов.

"Запад рассчитывает на безнаказанность, что ему всё сойдет с рук", — подчеркнул он.

Сейчас правящая элита западных стран сбросила маски и показала своё истинное нутро, заявил президент России.