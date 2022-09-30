Президент Владимир Путин в ходе своего обращения заявил, что страны коллективного Запада хотят видеть Россию колонией, толпой бездушных рабов.
"Запад рассчитывает на безнаказанность, что ему всё сойдет с рук", — подчеркнул он.
Сейчас правящая элита западных стран сбросила маски и показала своё истинное нутро, заявил президент России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия Украины подтянула свежие силы и прорвала фронт в районе Ставок и двигается на Дробышево.