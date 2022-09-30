19FortyFive: США изготовят для Украины 18 HIMARS только через несколько лет

Украина получит от США реактивные системы залпового огня HIMARS только через несколько лет, сообщил ветеран американской армии Брент М. Иствуд в статье для издания 19FortyFive.

Ранее стало известно, что США предоставят Украине военную помощь на сумму 1,1 миллиард долларов. В частности, Киев получит от Вашингтона 18 ракетных систем HIMARS.

Автор материала назвал хорошей новостью для киевского режима готовность США продолжать поддержку Украины. Однако есть и плохая новость — на производство HIMARS уйдут годы.

"На изготовление и доставку новой партии ракетных систем HIMARS уйдет несколько лет, а это не та новость, которую Киев хотел услышать", — отметил Иствуд.

По его словам, арсеналы Пентагона истощились предыдущими поставками, поэтому США не будут отдавать Украине оставшиеся у них HIMARS. Киеву придётся подождать, пока американские конструкторы соберут новые РСЗО.

Иствуд уверен, что на создание 18 новых HIMARS уйдут годы. За это время украинская армия может потерпеть поражение от Вооружённых сил РФ, которые в ближайшее время пополнятся 300 тысячами солдат, подчеркнул автор.