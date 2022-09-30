Если бы экс-президент США Дональд Трамп возглавил переговоры России и Украины, это был бы интересный вариант развития событий. Такое мнение высказал политолог Кирилл Коктыш в беседе с ФАН.
Эксперт объяснил, что желание бывшего американского лидера стать участником переговорного процесса между Москвой и Киевом обусловлено тем, что он начинает предвыборную кампанию, поэтому ему нужна любая публичная активность.
Аналитик также сравнил шансы Трампа и турецкого лидера Реджепа Эрдогана устроить на высшем уровне переговоры России и Украины. Он считает, что их больше у экс-президента США.
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