Политолог: Трамп мог бы возглавить переговоры России и Украины

Если бы экс-президент США Дональд Трамп возглавил переговоры России и Украины, это был бы интересный вариант развития событий. Такое мнение высказал политолог Кирилл Коктыш в беседе с ФАН.

Эксперт объяснил, что желание бывшего американского лидера стать участником переговорного процесса между Москвой и Киевом обусловлено тем, что он начинает предвыборную кампанию, поэтому ему нужна любая публичная активность.

Аналитик также сравнил шансы Трампа и турецкого лидера Реджепа Эрдогана устроить на высшем уровне переговоры России и Украины. Он считает, что их больше у экс-президента США.