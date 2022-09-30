Junge Welt: спецслужбы Германии могли проморгать диверсии на "Северных потоках"

Руководство НАТО заявило, что готово решительно ответить на диверсии в отношении газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Североатлантический альянс подчеркнул, что любое нападение на критически важные объекты инфраструктуры стран-членов блока повлечёт за собой жёсткий ответ. Об этом заявил немецкий обозреватель Йорг Кронауэр.

Он отметил, что взрывы могли быть более масштабными, чем предполагают в прессе. Ранее береговая охрана Швеции обнаружила четвёртую утечку газа.

В России убеждены, что США причастны к повреждениям трубопроводов, заявил Кронауэр. Также российская сторона задаётся вопросом: почему ни НАТО, ни европейские страны якобы были не в курсе готовящейся диверсии, ведь Балтийское море находится под тщательным контролем.

"Кроме того, обширная разведка в Балтике является полем деятельности бундесвера, который, по словам военных, даже играет при этом "руководящую роль" в рамках НАТО", — заявил аналитик в издании Junge Welt.