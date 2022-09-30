Исполнительный директор компании Parimatch Ukraine Наталья Гилевич заявила, что Вооружённые силы Украины получили систему по противодействию дронам SKY CTRL.
По словам Гилевич, система способна находить любые беспилотники весом 20-30 килограмм в радиусе 10 километров, глушить их и сбивать с курса. Установка предназначена для круглосуточного мониторинга неба.
Директор компании рассказала, что ранее украинские айтишники предложили купить для армии новую систему по борьбе с дронами. Благотворительные фонды профинансировали закупку SKY CTRL.
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