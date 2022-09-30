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ВСУ получили систему по борьбе с беспилотниками SKY CTRL

Мир

Исполнительный директор компании Parimatch Ukraine Наталья Гилевич заявила, что Вооружённые силы Украины получили систему по противодействию дронам SKY CTRL.

По словам Гилевич, система способна находить любые беспилотники весом 20-30 килограмм в радиусе 10 километров, глушить их и сбивать с курса. Установка предназначена для круглосуточного мониторинга неба.

Директор компании рассказала, что ранее украинские айтишники предложили купить для армии новую систему по борьбе с дронами. Благотворительные фонды профинансировали закупку SKY CTRL.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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