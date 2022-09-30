Казахстан не против поставлять нефть в Европу, в том числе на НПЗ Шведт

Казахстан планирует изучить предложения о поставках нефти в европейские страны, в том числе на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Шведт.

Однако это зависит от решения вопросов транзита, заявил министр энергетики Болат Акчулаков. Он отметил, что в Астану поступают разные предложения в отношении поставок.

"Система нефтепроводов не меняется в один день, её нельзя построить даже за год. И что касается Казахстана, то это конечно вопрос транзита, так как у нас нет прямой границы с Европейским союзом. Поэтому в случае такого обращения, наверное, возможно будет рассмотреть", — цитирует его слова oilcapital.ru.