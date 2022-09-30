Казахстан планирует изучить предложения о поставках нефти в европейские страны, в том числе на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Шведт.
Однако это зависит от решения вопросов транзита, заявил министр энергетики Болат Акчулаков. Он отметил, что в Астану поступают разные предложения в отношении поставок.
"Система нефтепроводов не меняется в один день, её нельзя построить даже за год. И что касается Казахстана, то это конечно вопрос транзита, так как у нас нет прямой границы с Европейским союзом. Поэтому в случае такого обращения, наверное, возможно будет рассмотреть", — цитирует его слова oilcapital.ru.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия Украины подтянула свежие силы и прорвала фронт в районе Ставок и двигается на Дробышево.