По мнению украинского президента Владимира Зеленского, российские активы в Швейцарии должны быть заблокированы и переданы Украине.
Зеленский обратился с соответствующим предложением к общественным деятелям и представителям университетов Швейцарии по видеосвязи.
"Я бы очень хотел, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы, и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за оккупацию украинских территорий и за ту агрессию, которую Россия совершила против Украины", — сказал Зеленский.
Также лидер Украины обратился к представителям Швейцарии с просьбой об увеличении военной и финансовой помощи Украине.
29 сентября глава комитета Верховной рады Украины по правовой политике Денис Маслов уведомил, что киевское правительство при поддержке США объявило о начале кампании по изъятию денежных средств РФ в офшорах и передаче их Киеву.
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