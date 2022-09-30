Зеленский: Швейцария должна заблокировать активы РФ и передать их Киеву

По мнению украинского президента Владимира Зеленского, российские активы в Швейцарии должны быть заблокированы и переданы Украине.

Зеленский обратился с соответствующим предложением к общественным деятелям и представителям университетов Швейцарии по видеосвязи.

"Я бы очень хотел, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы, и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за оккупацию украинских территорий и за ту агрессию, которую Россия совершила против Украины", — сказал Зеленский.

Также лидер Украины обратился к представителям Швейцарии с просьбой об увеличении военной и финансовой помощи Украине.

29 сентября глава комитета Верховной рады Украины по правовой политике Денис Маслов уведомил, что киевское правительство при поддержке США объявило о начале кампании по изъятию денежных средств РФ в офшорах и передаче их Киеву.