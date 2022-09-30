Посол РФ: с начала частичной мобилизации в Финляндию въехало 60 тысяч россиян

С тех пор, как в России была объявлена частичная мобилизация, российско-финскую границу пересекло примерно 60 тысяч граждан РФ. Подавляющее большинство из них в Финляндии не задержалось, отправившись транзитом в другие страны. Об этом сообщил российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов.

"За последнюю неделю, после объявленной у нас частичной мобилизации, количество въехавших в Финляндию значительно увеличилось. Въехало, по данным финских погранцов, около 60 тысяч человек, но из них процентов 80 — это по транзиту", — сказал Кузнецов на канале "Россия 24".

Дипломат подчеркнул, что неизвестно, какой процент от этого количества составляют уклонисты от частичной мобилизации.

Кузнецов добавил, что согласно данным миграционной службы, примерно 100 россиян, приехавших в Финляндию, попросили предоставить им убежище. Посол напомнил, что финские власти намерены рассматривать эти заявления в общем порядке.