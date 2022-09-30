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Конгресс США признал провал санкционной политики в отношении России

Мир

Конгресс США признал, что антироссийские санкции не оказали разрушительного влияния на экономику России и не изменили политику страны, сообщает The National Interest.

В конгрессе прошли слушания по поводу результатов антироссийских санкций США и следующих шагов по оказанию давления на РФ. На мероприятии представители Минфина и Госдепа США пришли к выводу, что санкции не нанесли России серьёзного ущерба, поскольку многие страны мира не присоединились к ним и обеспечили российской экономике возможность оставаться на плаву. По словам одного из конгрессменов, "Путин выглядит непоколебимым".

"Сейчас есть признаки, что санкции не были так разрушительны для России, как мы думали, и мне интересно, преподаст ли это нам урок", — заявил сенатор от республиканской партии Митт Ромни.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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