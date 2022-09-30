Песков: как минимум три ветки "Северных потоков" получили повреждения

Повреждёнными в результате взрывов оказались как минимум три ветки трубопроводов "Северный поток". В отношении четвёртой, на которой тоже могла быть утечка, информация пока уточняется. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы сегодня знаем о том, что пострадало как минимум три ветки. Была информация, появлялась, по-моему, вчера о том, что четвертую утечку установили. Но, конечно же, полная информация возможна только после того, как будут проведены исследования", — сказал Песков в ходе пресс-конференции.

Однако пока не закончится выход газа, провести необходимые исследования не представляется возможным, добавил Песков.

26 сентября сразу на двух российских газопроводах — "Северный поток" и "Северный поток-2" — произошли взрывы, повредившие их целостность. По мнению представителей Дании, Германии и Швеции, речь может идти о целенаправленной диверсии.