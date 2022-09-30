Песков: ЧП на "Северных потоках" - беспрецедентный акт гостерроризма

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, диверсия на газопроводах "Северный поток" является актом государственного терроризма.

Представитель Кремля подчеркнул, что этот случай требует тщательного международного расследования, в рамках которого заинтересованным странам придётся взаимодействовать друг с другом.

"Я пока не могу ответить на этот вопрос. Очевидно, что без серьезного международного расследования такой беспрецедентный акт, можно сказать, государственного терроризма обойтись не может и не должен. И потребуется, конечно, взаимодействие в рамках такого расследования", — сказал Песков представителям прессы.

В ночь на 26 сентября немецкие, шведские, датские, финские и российские береговые службы сообщили о резком снижении давления на одной из линий "Северного потока". Позже оператор Nord Stream AG уточнил, что падение давления зафиксировано на обеих нитках трубопровода. Позже стало известно о подрывах газопровода, которые, по мнению Швеции, Дании и Германии, вполне могут быть целенаправленной диверсией.