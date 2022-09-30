Украинские наводчики извинились перед жителями Запорожья, чьи дома разбомбили

Задержанные бойцами Росгвардии наводчики из Полог Запорожской области Евгений Маслюк и Александр Дубный встретились с жителями своего города, чьи дома были повреждены при артиллерийских обстрелах со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), в том числе по их наводке. Кадры опубликовало РИА Новости.

Они объяснили, что были записаны в тероборону с начала сепцоперации, а имеющееся у них на руках оружие добровольно сдать отказались.

Мы не ожидали, что будут бомбить гражданских, добавили наводчики. Задержанные признали свою ошибку и извинились перед пострадавшими жителями.