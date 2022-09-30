Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал аварии на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
"Скоро начнётся эпопея обвинения РФ", — предупредил президент, слова которого приводит БелТА.
По мнению руководителя республики, европейские чиновники объяснят действия Москвы отказом передавать Западу газ. Политики обвинят РФ в энергетическом кризисе, попытаются убедить в этом граждан, заключил Лукашенко.
Ранее он сказал, что конфликт на Украине закончится через несколько дней, если этого захотят в Европе.
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