В Турции опасаются, что проблемы с "Миром" уменьшат поток туристов из России

Президент Ассоциации туристов и бизнесменов Кемера Рыза Сонмез заявил, что туристический сектор Турции ожидает от правительства страны скорого решения проблемы с платежной системой между Анкарой и Москвой.

В противном случае это может повлиять на туристические предпочтения россиян в следующем сезоне, считает он.

Сонмез также назвал коммерческие отношения между Турцией и Россией вопросом национального масштаба и важности.