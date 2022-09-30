Президент Ассоциации туристов и бизнесменов Кемера Рыза Сонмез заявил, что туристический сектор Турции ожидает от правительства страны скорого решения проблемы с платежной системой между Анкарой и Москвой.
В противном случае это может повлиять на туристические предпочтения россиян в следующем сезоне, считает он.
Сонмез также назвал коммерческие отношения между Турцией и Россией вопросом национального масштаба и важности.
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