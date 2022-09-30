SVT: инциденты на "Северных потоках" могли повредить подводный кабель

Авария на "Северных потоках" могла привести к повреждению глубоководного высоковольтного кабеля, который тянется из Швеции в Польшу, сообщает телеканал SVT.

По данным СМИ, Швецию и Польшу связывает линия электропередач Swepol Link, которая проходит неподалёку от одного из взрывов. Высоковольтный кабель обслуживает шведский оператор Svenska kraftnät.

"Мы не знаем, насколько серьёзным был подводный взрыв. Чтобы убедиться, что ничего не произошло, мы проведём замеры в начале следующей недели", — сказал глава компании Пер Кварнефальк.

Ранее бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев заявил, что у Швеции, Норвегии и США есть подводные роботы, которые способны взрывать такие объекты, как "Северный поток".