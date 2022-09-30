Коротченко: целью первого ответного ядерного удара РФ по НАТО станет объект США

Тема возможного нанесения ядерного удара по Украине со стороны РФ активно обсуждается в средствах массовой информации западных стран. По мнению военных обозревателей, таким образом США может готовить ядерную провокацию для развязывания ядерной войны.

Главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил, что в случае нападения стран НАТО на Россию, по ним будет нанесён ответный ядерный удар, который придётся на объект в континентальной части США.

"В случае удара НАТО по РФ (обычном или ядерном) первый ответный ограниченный российский ядерный удар будет нанесён по одной из целей на континентальной части США", — написал он в соцсетях.