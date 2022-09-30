Коллективный Запад намерен превратить Украину в ядерный полигон

На прошлой неделе президент США Джо Байден обратился с речью к участникам 77-й сессии ГА ООН. Основной темой выступления стала СВО на Украине. При этом американский лидер упрекнул президента РФ Владимира Путина в угрозах применения им ядерного оружия.

Военкоры "Русской весны" пришли к выводу, что Запад намерен превратить Украину в ядерный полигон. Об этом свидетельствуют многочисленные заявления США и их союзников о том, что Москва может нанести ядерный удар по Украине, хотя руководство РФ никогда не озвучивало подобных угроз.

В публикации отмечается, что призыв к коллективному Западу о передаче Киеву ядерного вооружения огласила в июне Польша. А через некоторое время президент Владимир Зеленский предложил использовать территорию своей страны в качестве лаборатории для такого оружия. По версии издания, от Киева можно ожидать чего угодно, а её западные союзники способны сделать из Украины ядерный полигон.