Артемий Лебедев: к повреждению "Северных потоков" причастны США

Вашингтон причастен к атакам на трубопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Такое мнение выразил дизайнер Артемий Лебедев.

По его словам, повреждение "Северных потоков" — одна из самых масштабных мировых катастроф за последние годы. При этом дизайнер напомнил, что представители США регулярно угрожали газопроводу.

"Повышаются ставки, и американцы сделали самую подлую, которую только можно было сделать", — отметил Лебедев во время стрима RT.

Он убеждён: Штаты пытаются поссорить РФ и ФРГ. Дизайнер добавил, что Вашингтон, повредив "Северные потоки", нанёс серьёзный удар по немецкой промышленности.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что аварии на трубопроводах выгодны лишь одному государству — Соединённым Штатам Америки. Вашингтон пытается установить энергетический контроль над государствами, входящими в состав ЕС, убеждён парламентарий.