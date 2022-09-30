Трамп: США должны поспособствовать заключению мира между РФ и Украиной

Вашингтон должен способствовать достижению мирного договора между РФ и Украиной. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Он предложил собственную кандидатуру в качестве руководителя делегации переговорщиков от Соединённых Штатов. Кроме того, Трамп призвал урегулировать украинский конфликт как можно скорее.

Белым дом пока не комментировал эту инициативу бывшего президента США.