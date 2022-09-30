Вашингтон должен способствовать достижению мирного договора между РФ и Украиной. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп.
Он предложил собственную кандидатуру в качестве руководителя делегации переговорщиков от Соединённых Штатов. Кроме того, Трамп призвал урегулировать украинский конфликт как можно скорее.
Белым дом пока не комментировал эту инициативу бывшего президента США.
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