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Рогов: временной столицей Запорожской области как субъекта РФ будет Мелитополь

Мир

Запорожская область присоединится к РФ как регион, временной столицей которого будет Мелитополь. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов.

В интервью РИА Новости он напомнил, что киевский режим продолжает контролировать областной центр — город Запорожье.

"Функции столицы региона временно будет выполнять Мелитополь", — подчеркнул представитель ВГА.

При этом он выразил надежду на то, что союзные силы освободят всю территорию области. После этого Запорожье сможет стать областным центром, заключил Рогов.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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