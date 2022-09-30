Запорожская область присоединится к РФ как регион, временной столицей которого будет Мелитополь. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов.
В интервью РИА Новости он напомнил, что киевский режим продолжает контролировать областной центр — город Запорожье.
"Функции столицы региона временно будет выполнять Мелитополь", — подчеркнул представитель ВГА.
При этом он выразил надежду на то, что союзные силы освободят всю территорию области. После этого Запорожье сможет стать областным центром, заключил Рогов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия Украины подтянула свежие силы и прорвала фронт в районе Ставок и двигается на Дробышево.