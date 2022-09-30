Депутат Шеремет: вывод "Северных потоков" из строя выгоден только США

Аварии на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" выгодны лишь одному государству — Соединённым Штатам Америки. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

В интервью РИА Новости он отметил, что Вашингтон старается установить энергетический контроль над странами, входящими в состав ЕС. Как пояснил парламентарий, после диверсий на "Северные потоки" США могут начать продавать собственное голубое топливо Европе.

"Очевидно, что вывод их из строя выгоден только одной стране — США", — подчеркнул Шеремет.

Кроме того, депутат добавил, что аварии на трубопроводах — это удар не только по РФ, но и по Германии, экономика которой зависела от российского газа.