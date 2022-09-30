TNI: между Белым домом и сенаторами наблюдается раскол из-за санкций против РФ

Американские сенаторы и Белый дом до сих пор не могут найти консенсус по вопросам, связанным с введением антироссийских санкций. Об этом пишет The National Interest.

Автор материала Блейз Малли отметил, что многие члены Сената требуют усилить санкционное давление на Россию. По мнению сенаторов, Вашингтон вводит мало ограничительных мер в отношении Москвы, позволяя развиваться российской экономике, сказано в статье.

"Администрацию США обвиняют в том, что она принимает недостаточно санкций", — подчеркнул Малли.