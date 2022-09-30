Россия избавится от импорта овощей и фруктов после вхождения Херсонской и Запорожской областей в состав страны. Такое мнение выразил политолог Андрей Суздальцев.
В интервью РИА Новости он отметил, что присоединение освобождённых регионов к РФ позволит нарастить темпы развития сельскохозяйственных предприятий.
"Это поможет избавиться от импорта овощей и фруктов", — подчеркнул эксперт.
Суздальцев напомнил, что Россия тратит на такую продукцию по 3 миллиарда долларов каждый год. По словам политолога, в Херсонской и Запорожской областях наблюдаются отличные условия для выращивания овощных и фруктовых культур.
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