Суздальцев: РФ избавится от импорта овощей благодаря Херсону и Запорожью

Россия избавится от импорта овощей и фруктов после вхождения Херсонской и Запорожской областей в состав страны. Такое мнение выразил политолог Андрей Суздальцев.

В интервью РИА Новости он отметил, что присоединение освобождённых регионов к РФ позволит нарастить темпы развития сельскохозяйственных предприятий.

"Это поможет избавиться от импорта овощей и фруктов", — подчеркнул эксперт.

Суздальцев напомнил, что Россия тратит на такую продукцию по 3 миллиарда долларов каждый год. По словам политолога, в Херсонской и Запорожской областях наблюдаются отличные условия для выращивания овощных и фруктовых культур.