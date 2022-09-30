Глава Пентагона: США с союзниками обсуждают новые поставки оружия Киеву

Перспектива оказания новой помощи Украине обсуждается Соединёнными Штатами с их союзниками. Речь идёт как о поставках вооружений, так и о подготовке украинских военнослужащих.

Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в четверг в ходе пресс-конференции с министром обороны Филиппин.

По словам Остина, США обсуждают с союзниками новые меры поддержки Украины "в её усилиях по защите территории", и продолжат это делать.

Ранее американский президент Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму 1,1 млрд долларов. Среди прочего туда вошли и 18 реактивных систем залпового огня HIMARS с боеприпасами к ним.