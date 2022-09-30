Глава Пентагона Остин призвал не гадать, кто виноват в ЧП на "Северных потоках"

Не стоит гадать, кто виноват в аварии на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2". Об этом заявил руководитель Пентагона Ллойд Остин.

На брифинге в штате Гавайи он отметил, что ни один эксперт не сможет установить точные обстоятельства ЧП, пока не будет завершено соответствующее расследование.

"До этого мы не должны гадать, кто ответственен за ЧП на трубопроводах", — подчеркнул руководитель Минобороны США.

Он также добавил, что Вашингтон уже провёл переговоры с Данией по поводу аварии.