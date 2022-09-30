Представители посольства РФ в США оценили сообщения западных СМИ о том, что американские власти якобы разрабатывают план ядерного удара по "сердцу Кремля".
По мнению дипломатов, такие "рассуждения" вряд ли соответствуют официальной позиции Пентагона. В посольстве выразили надежду на то, что Вашингтон осознаёт, чем обернётся "безрассудная риторика".
"Любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведёт к катастрофическим последствиям", — считают в диппредставительстве.
Сотрудники посольства также добавили, что РФ в случае опасности будет принимать все необходимые действия по защите государственного суверенитета.
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