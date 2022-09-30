Посольство РФ: любое столкновение ядерных держав приведёт к катастрофе

Представители посольства РФ в США оценили сообщения западных СМИ о том, что американские власти якобы разрабатывают план ядерного удара по "сердцу Кремля".

По мнению дипломатов, такие "рассуждения" вряд ли соответствуют официальной позиции Пентагона. В посольстве выразили надежду на то, что Вашингтон осознаёт, чем обернётся "безрассудная риторика".

"Любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведёт к катастрофическим последствиям", — считают в диппредставительстве.

Сотрудники посольства также добавили, что РФ в случае опасности будет принимать все необходимые действия по защите государственного суверенитета.