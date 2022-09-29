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Академик Кузнецов: взрыв "Северного потока" мог повредить могильник с химоружием

Мир

Подрывы на нитках газопровода "Северный поток-1" и "Северный поток-2" на дне Балтийского моря произошли около датского острова Борнхольм. Неподалёку находится захоронение трофейного немецкого химического оружия. Об этом заявил академик РАЕН, профессор Владимир Кузнецов.

Академик Кузнецов: взрыв "Северного потока" мог повредить могильник с химоружием

После окончания Второй мировой войны страны-победительницы приняли решение затопить конфискованные химические боеприпасы на дне Балтийского моря, отметил специалист. Некоторые эксперты полагают, что на глубине находятся около 300 тысяч отравляющих веществ. Кузнецов назвал их "химическими минами замедленного действия".

"Один из могильников находится как раз в районе острова Борнхольм, недалеко от того места, где были подорваны трубопроводы", — указал профессор в беседе с "МК".

Ранее датский посол Карстен Сендергорд уверял, что не стоит беспокоиться за безопасную эксплуатацию "Северного потока-2". Якобы Копенгаген сделал всё возможное, чтобы обойти захоронения при прокладке газопровода.

Кузнецов убеждён, что даже если Дания, Швеция и Польша знают подробности диверсии, то они будут молчать, поскольку вероятнее всего в этом деле замешан Вашингтон.

"В Балтике может случиться крупномасштабная экологическая катастрофа. В зоне риска находятся более чем 40 миллионов человек из девяти стран, которые расположены на берегах Балтийского моря", — заявил академик.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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