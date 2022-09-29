Лея Любомирская: в Португалии в 1960-х от призыва сбежала пятая часть мужчин

Когда в России была объявлена частичная мобилизация, страну начали покидать мужчины призывного возраста. Сообщается, что только за последнюю неделю за границу выехали почти 200 тысяч граждан, не желающих пополнять ряды ВС РФ.

Как напоминает newizv.ru, большая часть направились в Казахстан, также многие едут в Грузию и Финляндию. А учитывая февральскую и апрельскую "волны" отъезда, пределы России в общей сложности покинули почти полмиллиона граждан.

Писатель Лея Любомирская напомнила, что аналогичная, но ещё более масштабная ситуация была в 1960–1970 годах в Португалии, когда власти страны, желая сохранить свой авторитет в колониях в Африке, объявили призыв в ВС страны.

"В период колониальных войн — вернее, в самые горячие годы, с 1966 по 1973 год, — из Португалии — страны на то время с населением в 8 миллионов двести с чем-то тысяч, — уехало, ушло, убежало и уплыло по ту сторону Атлантики один миллион семьсот тысяч человек. Я повторю: ОДИН МИЛЛИОН СЕМЬСОТ ТЫСЯЧ человек. Из страны с населением в ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ ДВЕСТИ С ЛИШНИМ ТЫСЯЧ человек. Почти пятая часть трудоспособного населения", — рассказала Любомирская.

Писатель отметила, что желающих уехать португальцев никто не останавливал и не проклинал. Беглецы в поисках лучшей жизни разбрелись по разным странам: Германии, Франции, США, Канаде, Бразилии, и "филиала португальской империи они нигде не открыли".