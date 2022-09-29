Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Волгограде снизилась преступность после объявления частичной мобилизации
Над Радославом Сикорским сгущаются тучи: "российский дезинформатор"
Данилов: на срочном заседании СНБО примут фундаментальные решения для Украины
Сивков заявил, что неопытных запасников нельзя отправлять на передовую
Леонков назвал артиллерию самым эффективным родом войск в СВО на Украине
Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию на Украине, заявив о "шансе переговоров"
Спецслужбы Украины создают в Николаеве концентрационный лагерь
Юрист Малютин назвал главный "законодательный пробел" мобилизации: нужно время
Путин на Совбезе отметил, что призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт

Лея Любомирская: в Португалии в 1960-х от призыва сбежала пятая часть мужчин

Мир

Когда в России была объявлена частичная мобилизация, страну начали покидать мужчины призывного возраста. Сообщается, что только за последнюю неделю за границу выехали почти 200 тысяч граждан, не желающих пополнять ряды ВС РФ.

Лея Любомирская: в Португалии в 1960-х от призыва сбежала пятая часть мужчин

Как напоминает newizv.ru, большая часть направились в Казахстан, также многие едут в Грузию и Финляндию. А учитывая февральскую и апрельскую "волны" отъезда, пределы России в общей сложности покинули почти полмиллиона граждан.

Писатель Лея Любомирская напомнила, что аналогичная, но ещё более масштабная ситуация была в 1960–1970 годах в Португалии, когда власти страны, желая сохранить свой авторитет в колониях в Африке, объявили призыв в ВС страны.

"В период колониальных войн — вернее, в самые горячие годы, с 1966 по 1973 год, — из Португалии — страны на то время с населением в 8 миллионов двести с чем-то тысяч, — уехало, ушло, убежало и уплыло по ту сторону Атлантики один миллион семьсот тысяч человек.

Я повторю: ОДИН МИЛЛИОН СЕМЬСОТ ТЫСЯЧ человек.

Из страны с населением в ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ ДВЕСТИ С ЛИШНИМ ТЫСЯЧ человек.

Почти пятая часть трудоспособного населения", — рассказала Любомирская.

Писатель отметила, что желающих уехать португальцев никто не останавливал и не проклинал. Беглецы в поисках лучшей жизни разбрелись по разным странам: Германии, Франции, США, Канаде, Бразилии, и "филиала португальской империи они нигде не открыли".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Военные новости
Красный Лиман: в эйфории приобретения территорий Россия может их потерять

ВСУ продолжают наступать в Харьковской области на Красный Лиман, откуда можно атаковать Лисичанск в ЛНР. Но Минобороны РФ как будто этого не замечает.

Красный Лиман: в эйфории приобретения территорий Россия может их потерять
Посольство США призвало американцев немедленно уехать из России
Мир. Новости мира
Посольство США призвало американцев немедленно уехать из России
Силовые структуры
WarGonzo: штурмовые колонны ВСУ у Торского готовят прорыв под Красным Лиманом
Мир. Новости мира
При взрывах "Северных потоков" замечены корабли и диверсанты НАТО
Сергей Лебедев В армию России необходимо вернуть политруков Сергей Лебедев Анастасия Жукова Корейские учёные разработали покрытие от царапин на авто Анастасия Жукова Любовь Степушова Путин призвал Лукашенко побороться за гарантии безопасности Белоруссии Любовь Степушова
Силовые структуры
Минобороны РФ: армия Украины провалила наступление на Красный Лиман
Общество
Уклонист от мобилизации приехал в Казахстан. Перспективы жизни — изгой
Подоляк: военные действия закончатся через три месяца после падения Донецка
Мир. Новости мира
Подоляк: военные действия закончатся через три месяца после падения Донецка
Последние материалы
В Волгограде снизилась преступность после объявления частичной мобилизации
Над Радославом Сикорским сгущаются тучи: "российский дезинформатор"
Лея Любомирская: в Португалии в 1960-х от призыва сбежала пятая часть мужчин
Данилов: на срочном заседании СНБО примут фундаментальные решения для Украины
Сивков заявил, что неопытных запасников нельзя отправлять на передовую
Леонков назвал артиллерию самым эффективным родом войск в СВО на Украине
Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию на Украине, заявив о "шансе переговоров"
Спецслужбы Украины создают в Николаеве концентрационный лагерь
Юрист Малютин назвал главный "законодательный пробел" мобилизации: нужно время
Путин на Совбезе отметил, что призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников