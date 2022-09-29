Над Радославом Сикорским сгущаются тучи: "российский дезинформатор"

Ранее евродепутат от Польши Радослав Сикорский выразил свою благодарность США за подрыв газопровода "Северный поток". Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал публикацию чиновника и заявил, что поступок Сикорского является "функцией российской дезинформации". Об этом сообщает EADaily.

"Идея о том, что Соединённые Штаты каким-либо образом причастны к этому вероятному саботажу газопровода "Северный поток", абсурдна", — указал Прайс.

Более того, выходку евродепутата раскритиковали даже его соратники. По мнению председателя клуба "Гражданская коалиция" Бориса Будки, это была крайне ненужная запись от серьёзного политика.

Польский эксперт Рафал Бжеский убеждён, что Сикорский сделал это осознанно с целью ухудшения отношений Варшавы и Вашингтона.