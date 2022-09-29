По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис занимается самопиаром, призывая жителей России "бороться с властью", вместо того, чтобы решать накопившиеся проблемы своей собственной страны.
Таким образом Захарова прокомментировала недавние заявления Ландсбергиса, призывающего россиян поднимать мятежи, протесты и дезертировать.
"Если для кого-то подобные незаконные русофобские выпады остаются единственным шансом для поднятия собственного рейтинга и отвлечения внимания населения от насущных проблем, то мне очень жаль таких людей", — сказала Захарова во время брифинга.
Представитель МИД напомнила, какое большое количество проблем сейчас имеется у Литвы, подчеркнув, что его мнение в России никого не интересует.
"Вот с этими проблемами Ландсбергису и нужно разбираться, а мы уж как-нибудь сами решим, как нам жить в нашей стране. Его мнение никого не интересует, вот в чем проблема. Но он никак не может с этим смириться", — добавила Захарова.
Помимо этого представитель ведомства напомнила об уголовной ответственности за призывы к насилию против власти, предусмотренной в действующем законодательстве РФ.
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