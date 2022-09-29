Reuters: выход газа из "Северного потока" закончится 3 октября

Утечка газа из повреждённых ниток трубопровода "Северный поток" будет продолжаться вплоть до понедельника, 3 октября. Такую информацию разместило агентство Reuters, опираясь на информацию, озвученную оператором проекта, компанией Nord Stream AG.

"Выход газа из газопровода "Северный поток", скорее всего, завершится в понедельник", — пишет Reuters.

По мнению представителей оператора, пока невозможно предсказать, возможно ли будет восстановить газопровод, пока не будет оценён причинённый ему урон. А анализ повреждений может быть произведён только на месте ЧП, подчеркнули в компании.

В ночь на 26 сентября немецкие, шведские, датские, финские и российские береговые службы сообщили о резком снижении давления на одной из линий "Северного потока". Позже оператор Nord Stream AG уточнил, что падение давления зафиксировано на обеих нитках трубопровода.