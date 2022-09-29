В ФРГ считают, что причиной ЧП на "Северных потоках" стали взрывные устройства

Спецслужбы Германии полагают, что газопроводы "Северный поток" были выведены из строя при помощи мощных взрывных устройств. Об этом пишет издание Spiegel.

"Органы безопасности Германии уверены, что для подрыва газопровода "Северный поток" в Балтийском море потребовались высокоэффективные взрывные устройства", — сказано в статье.

По информации немецких журналистов, для подрыва трубопровода неизвестные использовали взрывные устройства мощности, сопоставимой с 500 кг тротила. Анализ был проведён с учётом сейсмических сигналов на измерительных станциях, находящихся в разных местах.

Взрывы подобной мощности позволяют предположить, что диверсия была совершена государственным субъектом, пишет издание.

Уже в эти выходные аварийный участок газопровода будет осмотрен водолазами или роботами, и тогда можно будет говорить о том, как произошли взрывы и какие уcтройства для этого были применены.

В Spiegel полагают, что восстановить трубопровод после взрывов будет почти невозможно. Ситуацию усугубляет морская вода, находящаяся сейчас в повреждённых трубах и вызывающая их быструю коррозию.