Юрист-международник о признании США стороной конфликта: "Такая хитрость"

Юрист-международник Дмитрий Лабин в беседе с Pravda.Ru объяснил, что изменится в случае юридического признания США официальной стороной конфликта на Украине.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США фактически стали стороной конфликта на Украине.

Профессор кафедры международного права, доктор юридических наук в МГИМО Дмитрий Лабин рассказал, что международное право не предусматривает необходимость признания себя стороной в военном конфликте.

"Точка зрения представителей МИДа понятна, она должна озвучивать текущие моменты, давать какие-то комментарии. Но действительно она указала на то, что, наверное, ненадлежаще вмешиваться во внутренние дела и оказывать поддержку режиму", — отметил Лабин.

Юрист-международник считает, что США не считают себя стороной вооружённого конфликта.

"Но это не означает, конечно, что они не вовлечены в дела. Политика Соединенных Штатов в последние годы как раз и была настроена на то, чтобы вмешиваться во внутренние дела, но пытаться навязать международному общественному мнению, что кто-то в этом виноват, а они, мол, не причём. Такая хитрость везде у них всегда присутствует", — выразил свою точку зрения знаток международного права.

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