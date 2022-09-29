Балицкий: ядерное угрозы на Запорожской АЭС нет, реактор цел

По словам главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого, пожар на Запорожской АЭС возник по причине сброшенного на станцию украинского беспилотника.

Балицкий отметил, что у сброшенного дрона не было большой мощности, достаточной для нанесения серьёзного ущерба.

При этом реактор остался цел, потому что попал дрон не в него.

Ситуация на ЗАЭС находится под контролем, пожарным удалось локализовать возгорание, ядерная угроза отсутствует, добавил глава администрации.

"Был сброшен беспилотник, попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает. Речь идет о вспомогательной инфраструктуре. Пожарные выехали, сейчас заканчивают тушение. Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы", — сказал Балицкий в эфире Первого канала.

Глава администрации подчеркнул, что радиоактивный фон на Запорожской АЭС сохраняется в пределах нормы.