Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Захарова: НАТО проводило учения в зоне аварий на "Северных потоках"
Захарова: реакция США и Киева на итоги референдумов выглядит циничной
Кнутов: Запад не просто так говорит о "ядерных ударах"
Пожар на ЗАЭС после удара БПЛА: фон пока нормальный
Пугачёва снова уехала из России
Жители Уфы за три дня отопления заплатят, как за целый месяц
Адриан Боке раскрыл подробности нападения на него в Стамбуле: хотели зарезать
Захарова обвинила США в участии в украинском конфликте
Смольный не в состоянии наладить процедуру частичной мобилизации

Балицкий: ядерное угрозы на Запорожской АЭС нет, реактор цел

Мир

По словам главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого, пожар на Запорожской АЭС возник по причине сброшенного на станцию украинского беспилотника.

Балицкий: ядерное угрозы на Запорожской АЭС нет, реактор цел

Балицкий отметил, что у сброшенного дрона не было большой мощности, достаточной для нанесения серьёзного ущерба.

При этом реактор остался цел, потому что попал дрон не в него.

Ситуация на ЗАЭС находится под контролем, пожарным удалось локализовать возгорание, ядерная угроза отсутствует, добавил глава администрации.

"Был сброшен беспилотник, попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает. Речь идет о вспомогательной инфраструктуре. Пожарные выехали, сейчас заканчивают тушение. Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы", — сказал Балицкий в эфире Первого канала.

Глава администрации подчеркнул, что радиоактивный фон на Запорожской АЭС сохраняется в пределах нормы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Военные новости
Красный Лиман: в эйфории приобретения территорий Россия может их потерять

ВСУ продолжают наступать в Харьковской области на Красный Лиман, откуда можно атаковать Лисичанск в ЛНР. Но Минобороны РФ как будто этого не замечает.

Красный Лиман: в эйфории приобретения территорий Россия может их потерять
Посольство США призвало американцев немедленно уехать из России
Мир. Новости мира
Посольство США призвало американцев немедленно уехать из России
Силовые структуры
WarGonzo: штурмовые колонны ВСУ у Торского готовят прорыв под Красным Лиманом
Мир. Новости мира
При взрывах "Северных потоков" замечены корабли и диверсанты НАТО
Любовь Степушова Давление нарастает: в Чехии прошла вторая пророссийская демонстрация Любовь Степушова Сергей Лебедев Адюльтеры и разводы не пошатнут британскую монархию Сергей Лебедев Ольга Лебедева США вынуждают Киев идти ва-банк. Зачем — непонятно Ольга Лебедева
Силовые структуры
Минобороны РФ: армия Украины провалила наступление на Красный Лиман
Мир. Новости мира
Подоляк: военные действия закончатся через три месяца после падения Донецка
Уклонист от мобилизации приехал в Казахстан. Перспективы жизни — изгой
Общество
Уклонист от мобилизации приехал в Казахстан. Перспективы жизни — изгой
Последние материалы
Жители Уфы за три дня отопления заплатят, как за целый месяц
Адриан Боке раскрыл подробности нападения на него в Стамбуле: хотели зарезать
Захарова обвинила США в участии в украинском конфликте
Смольный не в состоянии наладить процедуру частичной мобилизации
В WarGonzo заявили об активности румынских наёмников в Лиманском районе ДНР
Акопов о бегущих из РФ: они выписывают себя из числа наших сограждан
Смертную казнь в ДНР заменят пожизненным наказанием после включения в состав РФ
Украина "открыла охоту" на офшорные счета российских бизнесменов
Дискин: Путин может выступить с оценкой спецоперации на Украине
Власти Херсонской области: украинские военные нанесли удар по посёлку Казацкое
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников