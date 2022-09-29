По словам главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого, пожар на Запорожской АЭС возник по причине сброшенного на станцию украинского беспилотника.
Балицкий отметил, что у сброшенного дрона не было большой мощности, достаточной для нанесения серьёзного ущерба.
При этом реактор остался цел, потому что попал дрон не в него.
Ситуация на ЗАЭС находится под контролем, пожарным удалось локализовать возгорание, ядерная угроза отсутствует, добавил глава администрации.
"Был сброшен беспилотник, попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает. Речь идет о вспомогательной инфраструктуре. Пожарные выехали, сейчас заканчивают тушение. Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы", — сказал Балицкий в эфире Первого канала.
Глава администрации подчеркнул, что радиоактивный фон на Запорожской АЭС сохраняется в пределах нормы.
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