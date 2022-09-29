Захарова: НАТО проводило учения в зоне аварий на "Северных потоках"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс проводил учения в зоне, где произошли аварии на "Северных потоках".

"В июле текущего года там же, в районе острова Борнхольм, это Дания, проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования", — сообщила Захарова.

По её словам, в регионе полно военной инфраструктуры НАТО.

Ранее бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев заявил, что у Швеции, Норвегии и США есть подводные роботы, которые способны взрывать такие объекты, как "Северный поток".