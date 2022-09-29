Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс проводил учения в зоне, где произошли аварии на "Северных потоках".
"В июле текущего года там же, в районе острова Борнхольм, это Дания, проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования", — сообщила Захарова.
По её словам, в регионе полно военной инфраструктуры НАТО.
Ранее бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев заявил, что у Швеции, Норвегии и США есть подводные роботы, которые способны взрывать такие объекты, как "Северный поток".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ продолжают наступать в Харьковской области на Красный Лиман, откуда можно атаковать Лисичанск в ЛНР. Но Минобороны РФ как будто этого не замечает.